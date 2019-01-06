"Кайрат" отреагировал на слухи о переходе Самедова

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"Кайрат" отреагировал на слухи о переходе Самедова

Генеральный директор "Кайрата" Марат Баймуханов отреагировал на появившиеся слухи, согласно которым Алма-Атинский клуб заинтересован в подписании экс-полузащитника "Спартака" Александра Самедова.

"Даже не слышал о таком. Каждый день появляются какие-то слухи. Скорее всего, данную ситуацию раздувают российские журналисты" - сказал функционер.

Напомним, что 34-летний Самедов является свободным агентом, поэтому "Кайрат" может заполучить его бесплатно.

"Спартак" расторг контракт с игроком 5 января и обязался выплатить ему компенсацию в размере полугодовой зарплаты.

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