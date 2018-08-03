"Кайрат" с Аршавиным неожиданно выбил голландский клуб из Лиги Европы

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"Кайрат" с Аршавиным неожиданно выбил голландский клуб из Лиги Европы

Казахстанский "Кайрат" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы проиграл голландскому АЗ, но по сумме двух встреч вышел в следующий раунд.

Российский нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин провел на поле 70 минут.

АЗ (Голландия) - "Кайрат" (Казахстан) - 2:1 (1:1) - первый матч - 0:2

Голы: Исламхан, 28 (с пенальти) - 0:1, Тиль, 41 - 1:1, Коопмейнерс, 90+4 (с пенальти) - 2:1

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