"Кайрат" стал обладателем Кубка Казахстана

В финальном матче за Кубок Казахстана "Кайрат" одержал минимальную победу над "Атырау".

Единственный гол в решающем поединке забил нападающий Жерар Гоу.

Стоит отметить, что "Кайрат", цвета которого защищает россиянин Андрей Аршавин, выиграл Кубок Казахстана в восьмой раз в своей истории.

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