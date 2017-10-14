"Кайрат" стал обладателем Кубка Казахстана

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"Кайрат" стал обладателем Кубка Казахстана

В финальном матче за Кубок Казахстана "Кайрат" одержал минимальную победу над "Атырау".

Единственный гол в решающем поединке забил нападающий Жерар Гоу.

Стоит отметить, что "Кайрат", цвета которого защищает россиянин Андрей Аршавин, выиграл Кубок Казахстана в восьмой раз в своей истории. 

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