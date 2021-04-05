"Кайрат" Вагнера Лава может сняться с чемпионата

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"Кайрат" Вагнера Лава может сняться с чемпионатаФото: Твиттер @fc_kairat 
Действующий чемпион Казахстана "Кайрат", за который выступает Вагнер Лав, может сняться с чемпионата, сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".

Причиной этому стало возмутительное судейство, по мнению владельца клуба Кайрата Боранбаева, в матче с "Таразом" (2:2). Боранбаев считает, что бригада арбитров, которую возглавлял Григорий Московченко, серьезно повлияла на результат игры. Во время беседы с президентом Казахстанской федерации футбола Адильбеком Джаксыбековым. Боранбаев пригрозил тем, что его команда снимется с чемпионата Казахстана.

"Кайрат" после трех туров набрал семь очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

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