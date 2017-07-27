"Кайрат" возглавил бывший тренер "Барселоны"

Новым наставником "Кайрата" назначен испанский специалист Карлос Феррер. Соглашение сторон рассчитано до конца текущего сезона.

Интересно, что испанец работал с юношеской сборной Казахстана (U17) и в тренерском совете Федерации футбола Казахстана.

Кроме того, Феррер являлся сотрудником школы "Барселоны" в Польше и в футбольной академии Гонконга.

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