"Кайрат" возглавил бывший тренер "Барселоны"

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"Кайрат" возглавил бывший тренер "Барселоны"Новым наставником "Кайрата" назначен испанский специалист Карлос Феррер. Соглашение сторон рассчитано до конца текущего сезона.

Интересно, что испанец работал с юношеской сборной Казахстана (U17) и в тренерском совете Федерации футбола Казахстана.

Кроме того, Феррер являлся сотрудником школы "Барселоны" в Польше и в футбольной академии Гонконга.

Читайте: "Кайрат" бесславно покидает Лигу Европы и другие результаты второго квалификационного раунда | http://soccernews.ru

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