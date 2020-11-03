"Кайрат" впервые с 2004 года стал чемпионом Казахстана

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"Кайрат" впервые с 2004 года стал чемпионом Казахстана

"Кайрат" обыграл "Ордабас" в матче 17-го тура чемпионата Казахстана и досрочно оформил чемпионство.

Команда оторвалась на 17 очков от ближайшего преследователя и стала недосягаемой. 

В составе победителей голами отметились Вагнер Лав, Нуралы Алип и Тимур Досмагамбетов.

"Кайрат" - "Ордабасы" - 3:1

Таким образом, "Кайрат" стал чемпионом Казахстана впервые с 2004 года.

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