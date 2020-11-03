"Кайрат" впервые с 2004 года стал чемпионом Казахстана

"Кайрат" обыграл "Ордабас" в матче 17-го тура чемпионата Казахстана и досрочно оформил чемпионство.

Команда оторвалась на 17 очков от ближайшего преследователя и стала недосягаемой.

В составе победителей голами отметились Вагнер Лав, Нуралы Алип и Тимур Досмагамбетов.

"Кайрат" - "Ордабасы" - 3:1

Таким образом, "Кайрат" стал чемпионом Казахстана впервые с 2004 года.

Не пропустите: Быстров: "Убери Дзюбу в запас - он будет недоволен. Готов Семак на такое?". | http://soccernews.ru