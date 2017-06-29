"Кайрат" выиграл в Лиге Европы благодаря дублю Аршавина, победы "Иртыша", "Слована" и минского "Динамо"

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"Кайрат" выиграл в Лиге Европы благодаря дублю Аршавина, победы "Иртыша", "Слована" и минского "Динамо"

Завершились несколько первых матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы. "Кайрат" разгромил "Атлантас", дублем отметился российский форвард Андрей Аршавин. Также стоит отметить победы "Иртыша" и минского "Динамо".

"Кайрат" (Казахстан) - "Атлантас" (Литва) - 6:0 (4:0)
Голы: Гоу, 21 - 1:0, Аршавин, 26 - 2:0, Иличевич, 30 - 3:0, Аршавин, 42 - 4:0, Гоу, 50 (с пенальти) - 5:0, Иличевич, 73 - 6:0

"Иртыш" (Казахстан) - "Дунас Русе" (Болгария) - 1:0 (1:0)
Гол: Бугаев, 5 - 1:0

"Ширак" (Армения) - "Горица" (Словения) - 0:2 (0:1)
Голы: Капич, 15 - 0:1, Капич, 69 - 0:2

"Партизани" (Албания) - "Ботев" (Болгария) - 1:3 (1:1)
Голы: Сукай, 5 - 1:0, Коссоко, 27 - 1:1, Неделев, 62 - 1:2, Коссоко, 88 - 1:3

"Пюник" (Армения) - "Слован" (Словакия) - 1:4 (1:1)
Голы: Аветисян, 8 (с пенальти) - 1:0, Голошко, 23 - 1:1, Савичевич, 62 - 1:2, Голошко, 68 - 1:3, Шахназарян, 75 (автогол) - 1:4

"Вентспилс" (Латвия) - "Валюр" (Исландия) - 0:0

"Тренчин" (Словакия) - "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) - 5:1 (2:1)
Голы: Гурули, 10 - 0:1, Мансе, 36 - 1:1, Мансе, 40 - 2:1, Чатакович, 75 - 3:1, Паур, 81 - 4:1, Беридзе, 87 - 5:1

"Динамо" (Минск, Белоруссия) - "Рунавик" (Фарерские острова) - 2:1 (1:0)
Голы: Остроух, 42 - 1:0, Нойок, 52 - 2:0, Йонсен, 86 - 2:1

"Левадия" (Эстония) - "Корк Сити" (Ирландия) - 0:2 (0:1)
Голы: Бакли, 43 - 0:1, Битти, 82 - 0:2 | http://soccernews.ru

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