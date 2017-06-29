"Кайрат" выиграл в Лиге Европы благодаря дублю Аршавина, победы "Иртыша", "Слована" и минского "Динамо"
Завершились несколько первых матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы. "Кайрат" разгромил "Атлантас", дублем отметился российский форвард Андрей Аршавин. Также стоит отметить победы "Иртыша" и минского "Динамо".
"Кайрат" (Казахстан) - "Атлантас" (Литва) - 6:0 (4:0)
Голы: Гоу, 21 - 1:0, Аршавин, 26 - 2:0, Иличевич, 30 - 3:0, Аршавин, 42 - 4:0, Гоу, 50 (с пенальти) - 5:0, Иличевич, 73 - 6:0
"Иртыш" (Казахстан) - "Дунас Русе" (Болгария) - 1:0 (1:0)
Гол: Бугаев, 5 - 1:0
"Ширак" (Армения) - "Горица" (Словения) - 0:2 (0:1)
Голы: Капич, 15 - 0:1, Капич, 69 - 0:2
"Партизани" (Албания) - "Ботев" (Болгария) - 1:3 (1:1)
Голы: Сукай, 5 - 1:0, Коссоко, 27 - 1:1, Неделев, 62 - 1:2, Коссоко, 88 - 1:3
"Пюник" (Армения) - "Слован" (Словакия) - 1:4 (1:1)
Голы: Аветисян, 8 (с пенальти) - 1:0, Голошко, 23 - 1:1, Савичевич, 62 - 1:2, Голошко, 68 - 1:3, Шахназарян, 75 (автогол) - 1:4
"Вентспилс" (Латвия) - "Валюр" (Исландия) - 0:0
"Тренчин" (Словакия) - "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) - 5:1 (2:1)
Голы: Гурули, 10 - 0:1, Мансе, 36 - 1:1, Мансе, 40 - 2:1, Чатакович, 75 - 3:1, Паур, 81 - 4:1, Беридзе, 87 - 5:1
"Динамо" (Минск, Белоруссия) - "Рунавик" (Фарерские острова) - 2:1 (1:0)
Голы: Остроух, 42 - 1:0, Нойок, 52 - 2:0, Йонсен, 86 - 2:1
"Левадия" (Эстония) - "Корк Сити" (Ирландия) - 0:2 (0:1)
Голы: Бакли, 43 - 0:1, Битти, 82 - 0:2 | http://soccernews.ru
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|12
|3
|Фейеноорд
|6
|7
|4
|Заря Луганск
|6
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|АПОЭЛ
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|8
|4
|Локомотив
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Сент-Этьен
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|12
|2
|Андерлехт
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|11
|3
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|9
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|Габала
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|15
|2
|АЗ
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|8
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|7
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|4
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|М
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|1
|Рома
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|12
|2
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|3
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|Аустрия Вена
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|О
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|10
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|Группа I
|М
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|О
|1
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