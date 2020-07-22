"Кайрат" заявил Вагнер Лава

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"Кайрат" заявил Вагнер Лава

"Кайрат" сообщил о том, что нападающий Вагнер Лав заявлен на матчи чемпионата Казахстана.

Футболист сможет принять участие в матче 4-го тура с "Каспием".

Напомним, футболист стал игроком казахстанского клуба в середине июня 2020 года.

36-летний Вагнер Лав выступал за "Палмейрас", ЦСКА, вновь "Палмейрас", "Фламенго", "Шаньдун Лунэн", "Коринтианс", "Монако", "Аланьяспор", "Бешикташ" и вновь "Коринтианс". За сборную Бразилии сыграл 20 матчей и забил четыре гола. Трехкратный чемпион России, чемпион Бразилии, шестикратный обладатель Кубка России, четырехкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Китая, обладатель Кубка УЕФА, двукратный обладатель Кубка Америки.

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