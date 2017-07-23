Кайседо может перейти в "Лацио"

"Лацио" проявляет интерес к эквадорскому нападающему "Эспаньола" Фелипе Кайседо, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него от пяти до семи миллионов евро. Римляне рассматривают Кайседо в качестве замены форварду Бальде Кейта, которым интересуются "Челси" и "Ювентус".

28-летний Кайседо выступает за "Эспаньол" с 2014 года, провел за клуб 92 матча и забил 19 голов.

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