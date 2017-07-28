Кайседо перейдет в "Лацио" за три миллиона евро

Эквадорский нападающий "Эспаньола" Фелипе Кайседо близок к переходу в "Лацио", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, клубы обо всем договорились. Римляне заплатят за футболиста три миллиона евро. В пятницу форвард прилетит в Рим для прохождения медицинского обследования.

В минувшем сезоне 28-летний Кайседо провел за "Эспаньол" 27 матчей и забил 2 гола.

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