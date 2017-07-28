Кайседо перейдет в "Лацио" за три миллиона евро

Теги лациоэспаньолфелипе кайседо

Кайседо перейдет в "Лацио" за три миллиона евро

Эквадорский нападающий "Эспаньола" Фелипе Кайседо близок к переходу в "Лацио", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, клубы обо всем договорились. Римляне заплатят за футболиста три миллиона евро. В пятницу форвард прилетит в Рим для прохождения медицинского обследования.

В минувшем сезоне 28-летний Кайседо провел за "Эспаньол" 27 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: Карамо близок к переходу в "Интер". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" победил "Крайову" в Лиге Европы

"Милан" победил "Крайову" в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов