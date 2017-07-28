Кайседо прибыл в расположение "Лацио"

Форвард "Эспаньола" Фелипе Кайседо в ближайшее время станет игроком "Лацио", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 28-летний эквадорец уже прибыл в расположение "орлов" для прохождения медицинского обследования. Ранее стало известно, что сумма трансфера составит три миллиона евро.

Кайседо выступал за "Эспаньол" с 2014 года, сыграл 92 матча и забил 19 голов. | http://soccernews.ru