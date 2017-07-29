Кайседо прошел медосмотр в "Лацио"

Нападающий "Эспаньола" Фелипе Кайседо практически оформил переход в "Лацио".

28-летний форвард уже прошел медосмотр перед завершением трансфера.

Ожидается, что Кайседо подпишет с римлянами трехлетний контракт с римским клубом и будет получать 1,5 миллиона евро в год. Сумма трансфера - 3 миллиона евро.

С 2011 по 2014 год Кайседо играл в составе "Локомотива".

Читайте: "Лацио" не продаст Кейта в "Ювентус" | http://soccernews.ru