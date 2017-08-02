Кайседо стал игроком "Лацио"

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Кайседо стал игроком "Лацио"

Форвард "Эспаньола" Фелипе Кайседо перешёл в "Лацио", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила три миллиона евро. Детали контракта между 28-летним эквадорцем и "орлами" остаются неизвестными.

Кайседо выступал за "Эспаньол" с 2014 года, сыграл 103 матча и забил 24 гола.

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