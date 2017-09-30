"Кайсериспор" – "Бурсаспор" - 3:1, "Галатасарай" – "Карабюкспор" - 3:2 (обзоры)
Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей седьмого тура чемпионата Турции.
"Кайсериспор" – "Бурсаспор" - 3:1
"Галатасарай" – "Карабюкспор" - 3:2
Не пропустите: "Кайсериспор" и "Галатасарай" побеждают в 7-м туре чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|7
|19
|2
|Кайсериспор
|7
|14
|3
|Бешикташ
|6
|13
|4
|Гёзтепе АС Измир
|6
|13
|5
|Акхисар Беледийе ГС
|7
|13
|6
|Фенербахче
|7
|11
|7
|Истанбул ББ
|6
|10
|8
|Бурсаспор
|7
|9
|9
|Сивасспор
|7
|9
|10
|Трабзонспор
|6
|8
|11
|Касимпаса
|7
|8
|12
|Малатия Беледийеспор
|6
|7
|13
|Аланьяспор
|6
|7
|14
|Коньяспор
|6
|6
|15
|Антальяспор
|7
|6
|16
|Карабюкспор
|7
|5
|17
|Генчлербирлиги
|6
|4
|18
|Османлыспор
|7
|4