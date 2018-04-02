"Кайсериспор" – "Фенербахче" - 0:5 (обзор)

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"Кайсериспор" – "Фенербахче" - 0:5 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 27-го тура чемпионата Турции между "Кайсериспором" и "Фенербахче".

Не пропустите: "Фенербахче" в гостях уничтожил "Кайсериспор". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Галатасарай 27 57
2 Истанбул ББ 27 56
3 Бешикташ 27 53
4 Фенербахче 27 51
5 Трабзонспор 27 42
6 Сивасспор 27 41
7 Кайсериспор 27 41
8 Гёзтепе АС Измир 27 40
9 Малатия Беледийеспор 27 37
10 Касимпаса 27 34
11 Акхисар Беледийе ГС 27 34
12 Бурсаспор 27 33
13 Антальяспор 27 31
14 Аланьяспор 27 28
15 Османлыспор 27 28
16 Генчлербирлиги 27 27
17 Коньяспор 27 25
18 Карабюкспор 27 12
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