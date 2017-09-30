"Кайсериспор" и "Галатасарай" побеждают в 7-м туре чемпионата Турции

В рамках седьмого тура чемпионата Турции состоялись ещё два матча. "Кайсериспор" и "Галатасарай" одержали домашние победы над "Бурсаспором" и "Карабюкспором" соответственно.

"Кайсериспор" – "Бурсаспор" - 3:1

Голы: Вурал, 15 - 1:0, Трост-Эконг, 39 - 1:1, Кана-Бийик, 73 - 2:1, Мендеш, 87 - 3:1.



"Галатасарай" – "Карабюкспор" - 3:2

Голы: Фегули, 17 - 1:0, Майкон, 22 - 2:0, Ятабаре, 27 - 2:1, Селезнёв, 84 (пенальти) - 2:2, Майкон, 90 - 3:2.

"Галатасарай": Муслера, Мариано, Майкон, Азиз, Линнес (Латовлевич, 66), Ндиайе, Фернандо, Фегули (Денайер, 90), Бельханда, Родригеш (Дердийок, 87), Гомис.

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