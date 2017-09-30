"Кайсериспор" и "Галатасарай" побеждают в 7-м туре чемпионата Турции

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"Кайсериспор" и "Галатасарай" побеждают в 7-м туре чемпионата Турции

В рамках седьмого тура чемпионата Турции состоялись ещё два матча. "Кайсериспор" и "Галатасарай" одержали домашние победы над "Бурсаспором" и "Карабюкспором" соответственно.

"Кайсериспор" – "Бурсаспор" - 3:1

Голы: Вурал, 15 - 1:0, Трост-Эконг, 39 - 1:1, Кана-Бийик, 73 - 2:1, Мендеш, 87 - 3:1.


"Галатасарай" – "Карабюкспор" - 3:2

Голы: Фегули, 17 - 1:0, Майкон, 22 - 2:0, Ятабаре, 27 - 2:1, Селезнёв, 84 (пенальти) - 2:2, Майкон, 90 - 3:2.

"Галатасарай": Муслера, Мариано, Майкон, Азиз, Линнес (Латовлевич, 66), Ндиайе, Фернандо, Фегули (Денайер, 90), Бельханда, Родригеш (Дердийок, 87), Гомис.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 7 19
2 Кайсериспор 7 14
3 Бешикташ 6 13
4 Гёзтепе АС Измир 6 13
5 Акхисар Беледийе ГС 7 13
6 Фенербахче 7 11
7 Истанбул ББ 6 10
8 Бурсаспор 7 9
9 Сивасспор 7 9
10 Трабзонспор 6 8
11 Касимпаса 7 8
12 Малатия Беледийеспор 6 7
13 Аланьяспор 6 7
14 Коньяспор 6 6
15 Антальяспор 7 6
16 Карабюкспор 7 5
17 Генчлербирлиги 6 4
18 Османлыспор 7 4
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