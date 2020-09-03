"Кайсериспор" подписал экс-игрока сборной Англии

Вингер "Бернли" Аарон Леннон продолжит карьеру в Турции. Заключение контракта с англичанином анонсировал "Кайсериспор".

Сообщается, что сделка будет оформлена в ближайшие выходные. Её условия пока неизвестны.

Леннону сейчас 33 года. До "Бернли" он выступал за "Лидс", "Тоттенхэм" и "Эвертон".

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