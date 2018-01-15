"Кайсериспор" подпишет украинского форварда

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"Кайсериспор" подпишет украинского форварда

"Кайсериспор" договорился о переходе форварда киевского "Динамо" Артёма Кравца, сообщают украинские СМИ.

В ближайшее время 28-летний футболист подпишет контракт с турецким клубом и прибудет в расположение новой команды.

Стоит отметить, что за "Кайсериспор" выступает ещё один украинец - экс-защитник "Шахтёра" Александр Кучер.

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