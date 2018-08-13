"Кайсериспор" выиграл у "Антальяспора"

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"Кайсериспор" выиграл у "Антальяспора"

В заключительном матче первого тура чемпионата Турции "Кайсериспор" на своём поле победил "Антальяспор" со счётом 2:0.

"Кайсериспор" – "Антальяспор" - 2:0

Голы: Шери, 14 - 1:0, Булут, 74 - 2:0.

Удаление: Шарлес (40) - "Антальяспор".

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