"Кайзериспор" и "Бешикташ" сыграли вничью, "Сивасспор" победил "Башакшехир"

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"Кайзериспор" и "Бешикташ" сыграли вничью, "Сивасспор" победил "Башакшехир"

Завершились три матча 15-го тура чемпионата Турции. "Бешикташ" на выезде разошелся на миром с "Кайзериспором", "Сивасспор" периграл "Башакшехир", "Османлыспор" разгромил "Аланьяспор".

"Кайзериспор" - "Бешикташ" - 1:1 (1:1)
Голы: Булут, 31 - 1:0, Тосун, 45+3 (с пенальти) - 1:1

"Бешикташ": Фабрисио, Адриано, Тошич, Пепе, Генул (Негредо, 79), Хатчинсон, Арслан (Талиска, 58), Бабел, Озьякуп, Куарежма, Тосун

"Сивасспор" - "Башакшехир" - 1:0 (1:0)
Гол: Коне, 17 - 1:0

"Османлыспор" - "Аланьяспор" - 3:0 (3:0)
Голы: Чикаллеши, 13 (с пенальти) - 1:0, Чагиран, 20 (с пенальти) - 2:0, Гюрлер, 29 (с пенальти) - 3:0

Положение лидеров: Галатасарай - 32, Башакшехир - 30, Фенербахче - 29, Бешикташ, Кайзериспор, Гёзтепе - 27...

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 15 32
2 Истанбул ББ 15 30
3 Фенербахче 15 29
4 Бешикташ 15 27
5 Кайсериспор 15 27
6 Гёзтепе АС Измир 15 27
7 Трабзонспор 15 25
8 Бурсаспор 15 24
9 Сивасспор 15 22
10 Акхисар Беледийе ГС 15 19
11 Касимпаса 15 18
12 Аланьяспор 15 17
13 Малатия Беледийеспор 15 16
14 Османлыспор 15 14
15 Антальяспор 15 14
16 Генчлербирлиги 15 12
17 Коньяспор 14 11
18 Карабюкспор 14 8
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