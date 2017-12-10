"Кайзериспор" и "Бешикташ" сыграли вничью, "Сивасспор" победил "Башакшехир"

Завершились три матча 15-го тура чемпионата Турции. "Бешикташ" на выезде разошелся на миром с "Кайзериспором", "Сивасспор" периграл "Башакшехир", "Османлыспор" разгромил "Аланьяспор".

"Кайзериспор" - "Бешикташ" - 1:1 (1:1)

Голы: Булут, 31 - 1:0, Тосун, 45+3 (с пенальти) - 1:1

"Бешикташ": Фабрисио, Адриано, Тошич, Пепе, Генул (Негредо, 79), Хатчинсон, Арслан (Талиска, 58), Бабел, Озьякуп, Куарежма, Тосун

"Сивасспор" - "Башакшехир" - 1:0 (1:0)

Гол: Коне, 17 - 1:0

"Османлыспор" - "Аланьяспор" - 3:0 (3:0)

Голы: Чикаллеши, 13 (с пенальти) - 1:0, Чагиран, 20 (с пенальти) - 2:0, Гюрлер, 29 (с пенальти) - 3:0

Положение лидеров: Галатасарай - 32, Башакшехир - 30, Фенербахче - 29, Бешикташ, Кайзериспор, Гёзтепе - 27...

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