"Кайзериспор" и "Бешикташ" сыграли вничью, "Сивасспор" победил "Башакшехир"
Завершились три матча 15-го тура чемпионата Турции. "Бешикташ" на выезде разошелся на миром с "Кайзериспором", "Сивасспор" периграл "Башакшехир", "Османлыспор" разгромил "Аланьяспор".
"Кайзериспор" - "Бешикташ" - 1:1 (1:1)
Голы: Булут, 31 - 1:0, Тосун, 45+3 (с пенальти) - 1:1
"Бешикташ": Фабрисио, Адриано, Тошич, Пепе, Генул (Негредо, 79), Хатчинсон, Арслан (Талиска, 58), Бабел, Озьякуп, Куарежма, Тосун
"Сивасспор" - "Башакшехир" - 1:0 (1:0)
Гол: Коне, 17 - 1:0
"Османлыспор" - "Аланьяспор" - 3:0 (3:0)
Голы: Чикаллеши, 13 (с пенальти) - 1:0, Чагиран, 20 (с пенальти) - 2:0, Гюрлер, 29 (с пенальти) - 3:0
Положение лидеров: Галатасарай - 32, Башакшехир - 30, Фенербахче - 29, Бешикташ, Кайзериспор, Гёзтепе - 27...
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|15
|32
|2
|Истанбул ББ
|15
|30
|3
|Фенербахче
|15
|29
|4
|Бешикташ
|15
|27
|5
|Кайсериспор
|15
|27
|6
|Гёзтепе АС Измир
|15
|27
|7
|Трабзонспор
|15
|25
|8
|Бурсаспор
|15
|24
|9
|Сивасспор
|15
|22
|10
|Акхисар Беледийе ГС
|15
|19
|11
|Касимпаса
|15
|18
|12
|Аланьяспор
|15
|17
|13
|Малатия Беледийеспор
|15
|16
|14
|Османлыспор
|15
|14
|15
|Антальяспор
|15
|14
|16
|Генчлербирлиги
|15
|12
|17
|Коньяспор
|14
|11
|18
|Карабюкспор
|14
|8