"Кайзерслаутерн" станет банкротом
Немецкий клуб "Кайзерслаутерн" находится на грани финансового краха, утверждает Kicker.
По сведениям издания, из-за многомиллионных долгов "красные дьяволы" готовятся к процедуре банкротства.
И без того сложную ситуацию в клубе усугубил кризис, обусловленный пандемией коронавируса.
"Кайзерслаутерн" является четырёхкратным чемпионом Германии (1951, 1953, 1991, 1998) и двукратным обладателем Кубка страны (1990, 1996). Сейчас команда играет в третьем немецком дивизионе.
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|31
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|Хоффенхайм
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