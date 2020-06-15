"Кайзерслаутерн" станет банкротом

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"Кайзерслаутерн" станет банкротом

Немецкий клуб "Кайзерслаутерн" находится на грани финансового краха, утверждает Kicker.

По сведениям издания, из-за многомиллионных долгов "красные дьяволы" готовятся к процедуре банкротства.

И без того сложную ситуацию в клубе усугубил кризис, обусловленный пандемией коронавируса.

"Кайзерслаутерн" является четырёхкратным чемпионом Германии (1951, 1953, 1991, 1998) и двукратным обладателем Кубка страны (1990, 1996). Сейчас команда играет в третьем немецком дивизионе.

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