"Кайзерслаутерн" упустил победу над "Баварией" в товарищеском матче
"Кайзерслаутерн" и "Бавария" сыграл вничью в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе "Фритц Вальтер Штадион".
Весь доход от продажи билетов достанется "Кайзерслаутерну", который испытывает финансовые проблемы. В данный момент клуб выступает в третьем дивизионе.
"Кайзерслаутерн" Германия – "Бавария" Германия - 1:1 (1:0)
Голы: Цук, 8 - 1:0, Левандовски, 80 - 1:1
"Бавария": Ульрайх (Фрюхтль, 46), Майер (Коман, 63), Хуммельс (Зюле, 46), Зенкбайль, Дэвис, Тюрккалеси (Рибери, 72), Саншеш (Шабани, 60), Цайзер, Гнабри (Толиссо, 46), Мюллер (Францке, 17), Зиркзее (Левандовски, 73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19