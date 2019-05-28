"Кайзерслаутерн" упустил победу над "Баварией" в товарищеском матче

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"Кайзерслаутерн" упустил победу над "Баварией" в товарищеском матче

"Кайзерслаутерн" и "Бавария" сыграл вничью в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе "Фритц Вальтер Штадион".

Весь доход от продажи билетов достанется "Кайзерслаутерну", который испытывает финансовые проблемы. В данный момент клуб выступает в третьем дивизионе.

"Кайзерслаутерн" Германия – "Бавария" Германия - 1:1 (1:0)
Голы: Цук, 8 - 1:0, Левандовски, 80 - 1:1

"Бавария": Ульрайх (Фрюхтль, 46), Майер (Коман, 63), Хуммельс (Зюле, 46), Зенкбайль, Дэвис, Тюрккалеси (Рибери, 72), Саншеш (Шабани, 60), Цайзер, Гнабри (Толиссо, 46), Мюллер (Францке, 17), Зиркзее (Левандовски, 73).

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