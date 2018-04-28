"Кайзерслаутерн" впервые в истории вылетел в третий немецкий дивизион

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"Кайзерслаутерн" впервые в истории вылетел в третий немецкий дивизион

В рамках 32-го тура второй Бундеслиги "Кайзерслаутерн" в гостях проиграл "Арминии" со счётом 2:3.

Из-за этого поражения "красные дьяволы" потеряли шансы сохранить прописку в первенстве и впервые в истории вылетели в третий немецкий дивизион.

Стоит отметить, что "Кайзерслаутерн" является четырёхкратным чемпионом Германии и двухкратным обладателем Кубка страны.

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