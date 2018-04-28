"Кайзерслаутерн" впервые в истории вылетел в третий немецкий дивизион
В рамках 32-го тура второй Бундеслиги "Кайзерслаутерн" в гостях проиграл "Арминии" со счётом 2:3.
Из-за этого поражения "красные дьяволы" потеряли шансы сохранить прописку в первенстве и впервые в истории вылетели в третий немецкий дивизион.
Стоит отметить, что "Кайзерслаутерн" является четырёхкратным чемпионом Германии и двухкратным обладателем Кубка страны.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|78
|2
|Шальке
|31
|56
|3
|Боруссия Дортмунд
|31
|54
|4
|Хоффенхайм
|32
|52
|5
|Байер Леверкузен
|31
|51
|6
|РБ Лейпциг
|31
|47
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|46
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|43
|9
|Герта
|31
|42
|10
|Штутгарт
|31
|42
|11
|Аугсбург
|31
|40
|12
|Вердер Бремен
|31
|37
|13
|Ганновер 96
|32
|36
|14
|Вольфсбург
|31
|30
|15
|Майнц 05
|31
|30
|16
|Фрайбург
|31
|30
|17
|Гамбург
|31
|25
|18
|Кельн
|31
|22