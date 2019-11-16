Казахстан обыграл Сан-Марино, Уэльс и Словения добыли победы в своих матчах
Представляем результаты матчей отбора Евро-2020.
Группа Е
Азербайджан - Уэльс 0:2
Голы: Мур, 10 - 0:1, Уилсон, 34 - 0:2
Азербайджан: Балаев, Гусейнов, Мустафазаде, Пашаев, Кривоцюк (Халилзаде, 46), Рахимов, Гараев, Ришард, Абдуллаев (Рамазанов, 64), Шейдаев, Назаров (Гусейнов, 82).
Уэльс: Хеннесси, Ампаду (Волкс, 87), Дэвис, Локьер, Робертс, Джеймс (Матондо, 82), Уилсон, Бэйл (Рэмзи, 60), Моррелл, Мифем, Мур.
Группа G
Словения - Латвия 1:0
Гол: Тарасов (аг), 53 - 1:0
Словения: Облак, Стоянович, Йокич, Мевля, Струна, Крхин (Бийол, 74), Вербич (Безяк, 90), Куртич, Вучкич (Зайц, 62), Иличич, Шпорар.
Латвия: Штейнбор, Ошс, Дубра, Максименко, Тарасов, Камеш (Пунцулс, 88), Юрковскис, Икауниекс (Улдрикис, 72), Гутковский (Лайзанс, 85), Федоров, Савальниекс.
Группа I
Сан-Марино - Казахстан 1:3
Голы: Зайнутдинов, 6 - 0:1, Суюмбаев, 22 - 0:2, Щеткин, 26 - 0:3, Берарди, 76 - 1:3
Сан-Марино: Бенедеттини, Грандони (Чеккароли, 80), Симончини, Бролли, Палацци, Голинуччи (Лунадеи, 60), Баттистини, Голинуччи, Муларони, Нанни (Хирш, 64), Берарди.
Казахстан: Непогодов, Малый, Марочкин, Шомко, Суюмбаев, Вороговский (Мирошниченко, 18), Тагыберген (Федин, 66), Исламхан, Куат, Зайнутдинов, Щеткин (Аймбетов, 73).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3