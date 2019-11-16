Казахстан обыграл Сан-Марино, Уэльс и Словения добыли победы в своих матчах

Представляем результаты матчей отбора Евро-2020.

Группа Е

Азербайджан - Уэльс 0:2

Голы: Мур, 10 - 0:1, Уилсон, 34 - 0:2

Азербайджан: Балаев, Гусейнов, Мустафазаде, Пашаев, Кривоцюк (Халилзаде, 46), Рахимов, Гараев, Ришард, Абдуллаев (Рамазанов, 64), Шейдаев, Назаров (Гусейнов, 82).

Уэльс: Хеннесси, Ампаду (Волкс, 87), Дэвис, Локьер, Робертс, Джеймс (Матондо, 82), Уилсон, Бэйл (Рэмзи, 60), Моррелл, Мифем, Мур.



Группа G

Словения - Латвия 1:0

Гол: Тарасов (аг), 53 - 1:0

Словения: Облак, Стоянович, Йокич, Мевля, Струна, Крхин (Бийол, 74), Вербич (Безяк, 90), Куртич, Вучкич (Зайц, 62), Иличич, Шпорар.

Латвия: Штейнбор, Ошс, Дубра, Максименко, Тарасов, Камеш (Пунцулс, 88), Юрковскис, Икауниекс (Улдрикис, 72), Гутковский (Лайзанс, 85), Федоров, Савальниекс.



Группа I

Сан-Марино - Казахстан 1:3

Голы: Зайнутдинов, 6 - 0:1, Суюмбаев, 22 - 0:2, Щеткин, 26 - 0:3, Берарди, 76 - 1:3

Сан-Марино: Бенедеттини, Грандони (Чеккароли, 80), Симончини, Бролли, Палацци, Голинуччи (Лунадеи, 60), Баттистини, Голинуччи, Муларони, Нанни (Хирш, 64), Берарди.

Казахстан: Непогодов, Малый, Марочкин, Шомко, Суюмбаев, Вороговский (Мирошниченко, 18), Тагыберген (Федин, 66), Исламхан, Куат, Зайнутдинов, Щеткин (Аймбетов, 73).



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