Казахстан обыграл Сан-Марино, Уэльс и Словения добыли победы в своих матчах

Теги уэльссловенияказахстан

Казахстан обыграл Сан-Марино, Уэльс и Словения добыли победы в своих матчах

Представляем результаты матчей отбора Евро-2020.

Группа Е

Азербайджан - Уэльс 0:2

Голы: Мур, 10 - 0:1, Уилсон, 34 - 0:2

Азербайджан: Балаев, Гусейнов, Мустафазаде, Пашаев, Кривоцюк (Халилзаде, 46), Рахимов, Гараев, Ришард, Абдуллаев (Рамазанов, 64), Шейдаев, Назаров (Гусейнов, 82).

Уэльс: Хеннесси, Ампаду (Волкс, 87), Дэвис, Локьер, Робертс, Джеймс (Матондо, 82), Уилсон, Бэйл (Рэмзи, 60), Моррелл, Мифем, Мур.


Группа G

Словения - Латвия 1:0

Гол: Тарасов (аг), 53 - 1:0

Словения: Облак, Стоянович, Йокич, Мевля, Струна, Крхин (Бийол, 74), Вербич (Безяк, 90), Куртич, Вучкич (Зайц, 62), Иличич, Шпорар.

Латвия: Штейнбор, Ошс, Дубра, Максименко, Тарасов, Камеш (Пунцулс, 88), Юрковскис, Икауниекс (Улдрикис, 72), Гутковский (Лайзанс, 85), Федоров, Савальниекс.


Группа I

Сан-Марино - Казахстан 1:3

Голы: Зайнутдинов, 6 - 0:1, Суюмбаев, 22 - 0:2, Щеткин, 26 - 0:3, Берарди, 76 - 1:3

Сан-Марино: Бенедеттини, Грандони (Чеккароли, 80), Симончини, Бролли, Палацци, Голинуччи (Лунадеи, 60), Баттистини, Голинуччи, Муларони, Нанни (Хирш, 64), Берарди.

Казахстан: Непогодов, Малый, Марочкин, Шомко, Суюмбаев, Вороговский (Мирошниченко, 18), Тагыберген (Федин, 66), Исламхан, Куат, Зайнутдинов, Щеткин (Аймбетов, 73).
 
Читайте также: Сборная России разгромно проиграла Бельгии в матче за первое место в группе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Бельгия прервала победную серию России

Бельгия прервала победную серию России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов