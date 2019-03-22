Казахстан огласил список игроков на матч с Россией

Сборная Казахстана огласила список футболистов, которые вызваны на матч со сборной Россией в рамках отборочного матча чемпионата Европы-2020 с Россией, который состоится 24 марта в Астане. (

Вратари: Дмитро Непогодов, Стас Покатилов, Игорь Щацкий.



Защитники: Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Евгений Постников, Дмитрий Шомко, Елдос Ахметов, Ян Вороговский, Гафуржан Суюмбаев, Темирлан Ерланов, Сергей Малый.



Полузащитники: Георгий Жуков, Исламбек Куат, Бактиер Зайнутдинов, Александр Меркель, Серикжан Мужиков, Юрий Перцух, Максим Федин.



Нападающие: Роман Муртазаев , Еркебулан Сейдахмет, Оралхан Омиртаев, Бауыржан Турысбек, Алексей Щеткин.

24 марта сборная России встретится с Казахстаном в Астане. Начало - в 17:00 (мск).

Не пропустите: Каррера: "Без проблем вернусь в Россию, если пригласят"| http://soccernews.ru