Казахстан победил Молдову и остался в дивизионе С Лиги Наций
Фото: твиттер сборной Казахстана/Автор неизвестен
В ответном матче за право остаться в дивизионе С Лиги наций Казахстан уступил Молдове в основное и дополнительное время со счетом 0:1, но добыл победу в серии пенальти.
Единственный гол на 13-й минуте забил Игорь Армаш.
Казахстан - Молдова - 0:1 (0:1), по пенальти - 5:4 - первый матч - 2:1
Гол: Армаш, 13 - 0:1
Казахстан: Шацкий, Алип (Бейсебеков, 103), Марочкин, Малый, Суюмбаев (Досмагамбетов, 46), Быстров (Каиров, 66), Васильев (Жаксылыков, 66), Тагыберген (Жуков, 103), Куат, Зайнутдинов, Аймбетов (Абикен, 116)
Молдова: Райлян, Армаг, Болохан (Фокша, 64), Посмак, Рябчук, Ревенко, Ионицэ, Раца, Платика (Мандриченко, 69), Каймаков, Николэеску.
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