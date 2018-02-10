Казахстан рассматривал вариант с приглашением Аллегри на пост тренера сборной

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Казахстан рассматривал вариант с приглашением Аллегри на пост тренера сборной

Глава футбола Казахстана Адильбек Джаксыбеков хотел, чтобы сборную возглавил наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

"Я тоже не поддерживал последнего тренера - не с точки зрения репутации или квалификации. Вся его подготовка и заслуги говорили о том, что он достоин, единственное, не получилось на посту главного тренера "Кайрата", но ведь не тренер играет на поле. Я помню, мы Аллегри приглашали, так он запросил такой бюджет, как у двух наших казахстанских клубов" - приводят слова Джаксыбекова казахстанские СМИ.

Напомним, что в конце января 2017 года с поста тренера сборной был уволен Александр Бородюк.

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