Казахстан рассматривал вариант с приглашением Аллегри на пост тренера сборной
Глава футбола Казахстана Адильбек Джаксыбеков хотел, чтобы сборную возглавил наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.
"Я тоже не поддерживал последнего тренера - не с точки зрения репутации или квалификации. Вся его подготовка и заслуги говорили о том, что он достоин, единственное, не получилось на посту главного тренера "Кайрата", но ведь не тренер играет на поле. Я помню, мы Аллегри приглашали, так он запросил такой бюджет, как у двух наших казахстанских клубов" - приводят слова Джаксыбекова казахстанские СМИ.
Напомним, что в конце января 2017 года с поста тренера сборной был уволен Александр Бородюк.
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|Команда
|М
|О
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