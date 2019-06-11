Казахстан разгромил Сан-Марино в квалификации Евро-2020
В рамках 4-го тура квалификации Евро-2020 сборная Казахстана на своём поле крупно обыграла Сан-Марино со счётом 4:0.
Голы в свой актив записали Исламбек Куат, Максим Федин, Гафуржан Суюмбаев и Бауыржан Исламхан.
Казахстан – Сан-Марино - 4:0
Голы: 1:0 – 45 Куат, 2:0 – 61 Федин, 3:0 – 65 Суюмбаев, 4:0 – 79 Исламхан.
Казахстан: Непогодов, Шомко, Малый, Ерланов, Суюмбаев, Тагыберген, Куат (Перцух, 84), Вороговский, Исламхан, Аймбетов (Федин, 58), Турысбек (Жангылышбай, 70).
Сан-Марино: Бенедеттини, Витайоли, Грандони, Бролли, Чезарини (Баттистини, 77), Лунадеи, Муларони, Баттистини (Голинуччи, 46), Чензони, Витайоли (Бернарди, 84), Нанни.
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