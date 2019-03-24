Казахстан - Россия: анонс и прогноз второго матча команды Черчесова в отборе на Евро-2020
Казахстан – Россия
Стадион: "Астана Арена"
Начало матча: 17:00
Главный арбитр: Славко Винчич
24 марта на главном стадионе Казахстана в Астане состоится второй тур квалификации к Евро-2020 в рамках группы "І", в котором местная сборная Казахстана примет Россию. Команды по-разному стартовали в турнире. Если казахи добыли 3 балла, то сборная Черчесова проиграла главным фаворитам группы – бельгийцам – со счетом 3:1, и теперь, чтобы вновь вернуться в стартовую позицию, нашей команде непременно нужна победа. Соперник у "бело-красных" будет далеко не самый простой. В первом туре сборная Казахстана совершенно неожиданно уничтожила сборную Шотландии со счетом 3:0. Напомним, что именно шотландцы воспринимались как коллектив, который будет бороться с Россией за вторую путевку на Евро. Если посмотреть нарезку с матча, то Казахстан действовал довольно уверенно, и голы, забитые подопечными Михала Билека, были достаточно качественными. Однако, стоит отметить, что казахи имели важнейшее преимущество, которое сработает против практически любой европейской команды – искусственный газон. В футболе нередки случаи, когда адаптация к полям этого типа происходит очень болезненно и команды попросту не могут показать свой лучший футбол. Это и сыграло на руку Казахстану, так как Шотландия к искусственным газона ни разу не приучена. А приучена ли Россия?
Подопечные Черчесова имели дело со сборной Бельгии и закономерно ей проиграли. И дело здесь даже не в классе игроков, а в том, что план "А" Черчесова, который заключался в высоком прессинге, попросту провалился, да и, признаться честно, не имел права на успех с учетом неготовности к подобному стилю (в клубе подобные вещи наигрываются месяцами, в сборной этот период сократили до двух дней). Дело в том, что у нашего тренера не было плана "Б". Точнее, на бумаге он прослеживался, и 5 защитников были тому подтверждением, но на практике ничего не сработало даже тогда, когда бельгийцы попросту подарили забитый мяч России и уже готовились к прохождению нескольких уровней нашей обороны. По сравнению с прошлой встречей, Станислав Черчесов должен будет произвести несколько замен, так как на поле "Астана Арены" не смогут выйти Далер Кузяев (травма) и Александр Головин (дисквалификация).
Интересные факты перед противостоянием Казахстана и России
Казахстан и Россия еще не играли между собой в официальных матчах. Зато команды провели 2 товарищеские встречи: в 2008 году в Москве наша команда победила со счетом 6:0, а в 2015 году в Химках была зафиксирована ничья 0:0.
Сборная Казахстана еще никогда не забивала в ворота России
Национальная команда России проиграла 3 последних матча с общим счетом 8:1.
Сборная Казахстана выиграла 3 из 5 последних матчей.
Ориентировочные составы
Казахстан: Непогодов – Вороговский, Малый, Постников, Ерланов, Суюмбаев – Пертсух, Куат, Меркель – Муртазаев, Жаинутдинов.
Россия: Лунев – Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов – Оздоев, Газинский – Черышев, Ионов, Ан. Миранчук – Дзюба.
Прогноз на матч Казахстан – Россия
По мнению букмекеров, Россия является фаворитом матча. Коэффициент на победу подопечных Черчесова равняется 1,86. Ничья оценивается в 3,6. В случае победы Казахстана поставленные деньги можно умножить в 5 раз.
Еще на групповом этапе Лиги Наций Россия показала, что ей достаточно сложно играть с командами, где приходится не только бегать в контратаки, но и хоть изредка самому вести игру. На Чемпионате Мира это проходило, после него – уже нет. К тому же, нельзя забывать, что игра пройдет не в Москве, а в Астане, на искусственном поле, где играть намного сложнее. Наша редакция испытывает пессимизм на фоне грядущей встрече, с учетом отсутствия двух основных футболистов и уверенной игры Казахстана в первом матче против Шотландии, и считает, что Россия потеряет очки.
Прогноз Soccernews: 1X (2.05).
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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