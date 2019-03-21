Казахстан сенсационно разгромил Шотландию в отборе Евро-2020
В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Казахстана разгромила Шотландию со счетом 3:0. Встреча состоялась в Нурсултане на стадионе "Астана Арена".
Победу казахстанцам принесли голы Юрия Перцуха, Яна Вороговского и Бактиера Зайнутдинова.
Казахстан и Шотландия выступают в одной группе с Бельгией, Россией, Кипром и Сан-Марино.
Казахстан – Шотландия - 3:0 (2:0)
Голы: Перцух, 6 - 1:0, Вороговский, 10 - 2:0, Зайнутдинов, 51 - 3:0
Казахстан: Непогодов, Малый, Ерланов (Ахметов, 81), Постников, Суюмбаев, Меркель, Куат, Зайнутдинов, Вороговский, Муртазаев (Турысбек, 68), Перцух.
Шотландия: Бэйн, Шинни, Маккенна, Бейтс, Палмер, Макгинн (Мактомини, 70), Армстронг, Форрест (Макналти, 81), Макгрегор, Берк, Макберни (Расселл, 61).
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|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1