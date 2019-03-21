Казахстан сенсационно разгромил Шотландию в отборе Евро-2020

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Казахстана разгромила Шотландию со счетом 3:0. Встреча состоялась в Нурсултане на стадионе "Астана Арена".

Победу казахстанцам принесли голы Юрия Перцуха, Яна Вороговского и Бактиера Зайнутдинова.

Казахстан и Шотландия выступают в одной группе с Бельгией, Россией, Кипром и Сан-Марино.

Казахстан – Шотландия - 3:0 (2:0)

Голы: Перцух, 6 - 1:0, Вороговский, 10 - 2:0, Зайнутдинов, 51 - 3:0

Казахстан: Непогодов, Малый, Ерланов (Ахметов, 81), Постников, Суюмбаев, Меркель, Куат, Зайнутдинов, Вороговский, Муртазаев (Турысбек, 68), Перцух.

Шотландия: Бэйн, Шинни, Маккенна, Бейтс, Палмер, Макгинн (Мактомини, 70), Армстронг, Форрест (Макналти, 81), Макгрегор, Берк, Макберни (Расселл, 61).

Не пропустите: Сборная России показала форму на матч отбора Евро-2020 с Бельгией. | http://soccernews.ru