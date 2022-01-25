Казахстан уничтожил Финляндию на Евро-2022 по футзалу

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Казахстан уничтожил Финляндию на Евро-2022 по футзалу

Фото: инстаграм Kazakhstan Futsal/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футзалу в группе В сборная Казахстана разгромила национальную команду Финляндии со счетом 6:2.

Победу казахстанцам принесли дубли Арнольда Кнауба и Биржана Оразова, голы Игиты и Азата Валиуллина. В составе финнов отличились Мийка Хосио и Яни Корпела.

Казахстан, набрав четыре очка, вышел на первое место в группе. Финляндия с одним очком занимает последнее, четвертое место.

Финляндия - Казахстан - 2:6 (1:1)

Голы: Хосио, 13 - 1:0, Оразов, 18 - 1:1, Корпела, 24 - 2:1, Игита, 25 - 2:2, Кнауб, 29 - 2:3, Оразов, 32 - 2:4, Кнауб, 34 - 2:5, Валиуллин, 40 - 2:6

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