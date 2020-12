Казахстанский боксёр дал несколько советов Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду встретился с казахстанским боксёром Геннадием Головкиным.

"Получил несколько советов по боксу от одного из лучших, Геннадия Головкина. Человек, который достиг совершенства в своём деле. Не могу дождаться его боя", - написал звёздный португалец в твиттере, прикрепив видео общения с бойцом.

I got some boxing pointers from one of the best, @GGGBoxing. A man who truly has perfected his craft. I can't wait to watch him fight again this Friday on @DAZNBoxing. pic.twitter.com/7As5goAQWR