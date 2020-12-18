Казахстанский боксёр дал несколько советов Криштиану Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду встретился с казахстанским боксёром Геннадием Головкиным.
"Получил несколько советов по боксу от одного из лучших, Геннадия Головкина. Человек, который достиг совершенства в своём деле. Не могу дождаться его боя", - написал звёздный португалец в твиттере, прикрепив видео общения с бойцом.
I got some boxing pointers from one of the best, @GGGBoxing. A man who truly has perfected his craft. I can't wait to watch him fight again this Friday on @DAZNBoxing. pic.twitter.com/7As5goAQWR— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 17, 2020
В ночь на субботу Головкину предстоит провести поединок с поляком Камилом Шереметой. Бой пройдёт в Голливуде.
35-летний Роналду в текущем сезоне сыграл за "Ювентус" 12 матчей, забил 14 голов и сделал 1 ассист.
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