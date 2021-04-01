Казахстанский сайт сообщил, что Зайнутдинов подписал контракт с "Аталантой". Возможно, это шутка

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По информации Vesti.kz, полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов летом станет игроком "Аталанты".

Источник утверждает, что хавбек армейцев уже заключил пятилетний контракт с бергамским клубом. Сумма трансфера составит от 7 до 10 миллионов евро.

Не исключено, что данная новость является шуткой, поскольку сегодня, 1 апреля, отмечается День смеха, который известен многочисленными розыгрышами.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года, сыграл 25 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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