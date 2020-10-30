Казаков: "Невозможно представить, что Почеттино ради "Зенита" решит сломать карьеру"
Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков не верит, что "Зениту" удастся заполучить бывшего главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Ранее сообщалось, что "сине-бело-голубые" готовы платить аргентинскому специалисту заплату в размере 10 миллионов евро в год.
"Информационные удары и контрудары "Зенит" наносит с опозданием, если говорить не о классической работе с медиа, а именно о современных технологиях. Слух о предстоящей замене Семака на Маурисио Почеттино появился в тот момент, когда петербуржцы уступили первое место в чемпионате "Спартаку" и готовились к выездному матчу Лиги Чемпионов в Дортмунде. Это было идеальное время, чтобы усилить давление на клуб и тренера.
Оставивший "Тоттенхэм" Почеттино мог заинтересовать "Зенит", но представить, что обеспеченный молодой тренер решит сломать идущую в гору карьеру ради клуба, чей потолок в Лиге Чемпионов в последних сезонах - участие в групповом этапе, было невозможно. Тем не менее эта тема на пару дней стала мейнстримом", - написал Казаков в своей колонке для "Р-Спорт".
Не пропустите: Источник: Дзюба надеется на увольнение Семака из "Зенита". | http://soccernews.ru
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