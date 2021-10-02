Казаков сделал прогноз на чемпионскую гонку в РПЛ
Фото "Чемпионат" / Алёна Сахарова
Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в РПЛ.
"Возможно, самый важный вопрос последних дней - кто бросит перчатку "Зениту"? Если не произойдёт чуда, то есть два претендента. "Динамо" и "Краснодар".
Купив Кордобу и забрав у "Локо" Крыховяка, "быки" резко прибавили. И если вначале наблюдалась нестабильность, то теперь пазл начинает складываться. По составу, по опыту тренера, по бюджетным возможностям клуб должен быть в итоговой тройке. И пусть 7 очков отставания от "Зенита" - это много, но с действующим чемпионом команде Виктора Гончаренко играть в конце апреля дома.
Но "Краснодар" пока ещё в тени. Больше обсуждают "Динамо" - и заслуженно. При том, что сами "бело-голубые" ещё ни разу не обмолвились о задачах на сезон. Говорят, правда, что внутри с ними определились - медали. Но во внешнюю среду этого никто пока не выносит. Почему? Из опасения сглазить то, что получается?" - написал Казаков в своей колонке для "СЭ".
По итогам 9 туров "Зенит" лидирует с 23 очками, "Динамо" идёт вторым с 19 пунктами, а "Краснодар" занимает четвёртое место с 16 баллами.
Не пропустите: Министр спорта России высказался о лимите на легионеров в футболе. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Лацио" назвал диагноз Иммобиле
-
"Бавария" задумалась о возвращении Адейеми
-
Вратарь "Шахтёра" Трубин: "Скучаю по Донецку, который был до войны"
-
Ибрагимович на два дня раньше отпраздновал своё 40-летие: названа причина
-
Зелимхан Бакаев получил вызов в сборную России
-
Райола хочет устроить аукцион за Погба между "Реалом" и "Барселоной"
-
Черчесов отреагировал на слухи о дорогих подарках от государства после ЧМ-2018
-
"Арсенал" нацелился на капитана "Наполи"
-
Милевский рассказал о скандалах с владельцем киевского "Динамо" Суркисом
-
Дешам оценил шансы Бензема стать обладателем "Золотого мяча"
-
Дибала исключен из заявки сборной Аргентины на октябрьские матчи
-
Казаков сделал прогноз на чемпионскую гонку в РПЛ
-
Стал известен состав сборной Бельгии на финальный турнир Лиги Наций
-
Иньеста рассказал, как "Реал" помог его прогрессу
-
Сульшер недоволен календарём "Манчестер Юнайтед"
-
Онопко назвал европейские клубы, которые приглашали его в ходе игровой карьеры
-
Де Лигт прокомментировал работу с Аллегри в "Ювентусе"
-
Это'О поделился ожиданиями от матча "Атлетико" - "Барселона"
-
Тухель ярко отреагировал на вызов в сборную Англии травмированного Джеймса
-
Министр спорта России высказался о лимите на легионеров в футболе