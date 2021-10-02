Казаков сделал прогноз на чемпионскую гонку в РПЛ

Фото "Чемпионат" / Алёна Сахарова

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в РПЛ.

"Возможно, самый важный вопрос последних дней - кто бросит перчатку "Зениту"? Если не произойдёт чуда, то есть два претендента. "Динамо" и "Краснодар".

Купив Кордобу и забрав у "Локо" Крыховяка, "быки" резко прибавили. И если вначале наблюдалась нестабильность, то теперь пазл начинает складываться. По составу, по опыту тренера, по бюджетным возможностям клуб должен быть в итоговой тройке. И пусть 7 очков отставания от "Зенита" - это много, но с действующим чемпионом команде Виктора Гончаренко играть в конце апреля дома.

Но "Краснодар" пока ещё в тени. Больше обсуждают "Динамо" - и заслуженно. При том, что сами "бело-голубые" ещё ни разу не обмолвились о задачах на сезон. Говорят, правда, что внутри с ними определились - медали. Но во внешнюю среду этого никто пока не выносит. Почему? Из опасения сглазить то, что получается?" - написал Казаков в своей колонке для "СЭ".

По итогам 9 туров "Зенит" лидирует с 23 очками, "Динамо" идёт вторым с 19 пунктами, а "Краснодар" занимает четвёртое место с 16 баллами.

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