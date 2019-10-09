Казань хочет провести финал Лиги Европы-2023

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Казань хочет провести финал Лиги Европы-2023

Казань претендует на проведение финала Лиги Европы сезона 2022/23, об этом заявил мэр города Ильсур Метшин.

Данную инициативу уже поддержал президент РФС Александр Дюков, который отметил большой опыт столицы Татарстана в проведении крупных международных соревнований.

Если УЕФА выберет Казань, то решающий матч ЛЕ смогут принять либо "Казань-Арена" (4 звезды), либо Центральный стадион (3 звезды).

Ранее стало известно, что финал Лиги Чемпионов в 2021 году пройдёт в Санкт-Петербурге.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Дмитрий Владимирович 27 сентября 2019 22:15 -- "Я Карыча не знаю! Если бы он писал помягче, то у него было бы больше плюсов, но не больше чем у меня")))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хрыстя:"Умел бы троллить - не болел бы за Барсу"

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

митрий Владимирович 27 сентября 2019 22:15 -- "Я Карыча не знаю! Если бы он писал помягче, то у него было бы больше плюсов, но всё равно ему меня не догнать"

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Третий раз одно и тоже.Где шутка-то?

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Дмитрий Владимирович 27 сентября 2019 22:15 -- "Я Карыча не знаю! Если бы он писал помягче, то у него было бы больше плюсов, но всё равно ему меня не догнать"

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мухомор:"Встречу всех с хлебом и солью,блин, я же в Башкирии"

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