Казань хочет провести финал Лиги Европы-2023
Казань претендует на проведение финала Лиги Европы сезона 2022/23, об этом заявил мэр города Ильсур Метшин.
Данную инициативу уже поддержал президент РФС Александр Дюков, который отметил большой опыт столицы Татарстана в проведении крупных международных соревнований.
Если УЕФА выберет Казань, то решающий матч ЛЕ смогут принять либо "Казань-Арена" (4 звезды), либо Центральный стадион (3 звезды).
Ранее стало известно, что финал Лиги Чемпионов в 2021 году пройдёт в Санкт-Петербурге.
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|М
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|3
|Краснодар
|12
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|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8