Казань может принять матч за Суперкубок УЕФА

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой УЕФА Александером Чеферином, сообщают российские СМИ.

Стороны обсудили возможность проведения в Казани матча за Суперкубок УЕФА.

Также отмечается, что город уже подавал заявки на принятие статусного поединка в 2022 или 2023 году.

Напомним, что в этом году Суперкубок УЕФА разыгрывали в Стамбуле. "Ливерпуль" в серии пенальти одолел "Челси" и выиграл трофей.

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