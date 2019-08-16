Казань может принять матч за Суперкубок УЕФА
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой УЕФА Александером Чеферином, сообщают российские СМИ.
Стороны обсудили возможность проведения в Казани матча за Суперкубок УЕФА.
Также отмечается, что город уже подавал заявки на принятие статусного поединка в 2022 или 2023 году.
Напомним, что в этом году Суперкубок УЕФА разыгрывали в Стамбуле. "Ливерпуль" в серии пенальти одолел "Челси" и выиграл трофей.
Не пропустите: Женщина впервые отсудила мужской матч под эгидой УЕФА, у "Ливерпуля" проблемы с обороной, а "Челси" не так плох, как кажется: выделяем главные итоги Суперкубка УЕФА. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кулибали мог этим летом стать самым дорогим защитником в истории
-
"Спартак" попросил перенести время начала матча 7-го тура РПЛ с "Крыльями Советов"
-
"Милан" намерен усилиться немецким хавбеком
-
Караваев отреагировал на слухи о возможном переходе в "Зенит"
-
1
Азар купил элитный дом в Мадриде (фото)
-
Казань может принять матч за Суперкубок УЕФА
-
Неймар готов терять 15 миллионов евро ежегодно ради возвращения в "Барселону"
-
Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Туном"
-
Адвокат Дарьи Глушаковой прокомментировал решение суда по разделу имущества
-
Шупо-Мотинг близок к уходу из ПСЖ
-
"Фламенго" опубликовал заявление о переговорах с Балотелли
-
Цорн оценил игру Шюррле в составе "Спартака"
-
"Сочи" может подписать экс-игрока "Рубина" и ЦСКА
-
1
"Реал" взял кредит на трансфер Неймара
-
Сутормин рассказал об адаптации в "Зените"
-
Ласина Траоре определился с новым клубом
-
Главные новости дня: 15 августа
-
Известный форвард пропустит полгода из-за серьезной болезни
-
Американская футболистка потребовала платить женщинам наравне с мужчинами
-
1
"Зенит" может купить воспитанника ЦСКА