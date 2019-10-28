Казань поборется за право проведения Суперкубка УЕФА в 2023 году

Матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году может пройти в России.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов объявил, что Казань подала соответствующую заявку.

"Заявку на проведение Суперкубка подали, предоставили все необходимые документы", - сказал Леонов.

Если УЕФА выберет эту заявку, то матч пройдёт на стадионе "Казань Арена".

Не пропустите: В "Зените" подтвердили намерение выкупить Осорио. | http://soccernews.ru