"Казанка" опубликовала видео в память об умершем Самохвалове

1 Теги локомотив москваиннокентий самохвалов

"Казанка" опубликовала видео в память об умершем Самохвалове

"Казанка", фарм-клуб московского "Локомотива", выпустила ролик, посвящённый ушедшему из жизни в понедельник защитнику Иннокентию Самохвалову.

Напомним, что 22-летний футболист умер во время пробежки из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

"Сегодня мы простились с Кешей. Случившееся до сих пор не укладывается в голове... Спасибо за все ваши слова поддержки!" - говорится в описании к видео.

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Админ, сколько ещё надо терпеть на сайте этого сбежавшего с дурки вафлиста обзывающего Месси и Барсу?

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