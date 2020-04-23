"Казанка" опубликовала видео в память об умершем Самохвалове
"Казанка", фарм-клуб московского "Локомотива", выпустила ролик, посвящённый ушедшему из жизни в понедельник защитнику Иннокентию Самохвалову.
Напомним, что 22-летний футболист умер во время пробежки из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.
"Сегодня мы простились с Кешей. Случившееся до сих пор не укладывается в голове... Спасибо за все ваши слова поддержки!" - говорится в описании к видео.
Сегодня мы простились с Кешей.— ФК «Казанка» Москва (@fckazanka) April 23, 2020
Случившееся до сих пор не укладывается в голове...
Спасибо за все ваши слова поддержки!
Памяти Иннокентия Самохвалова ❤️ pic.twitter.com/tdn1H4B5TN
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