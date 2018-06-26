Казанова назначен главным тренером "Тулузы"
Ален Казанова назначен на пост нового главного тренера "Тулузы", сообщает официальный сайт клуба.
Специалист подписал с тулузцами двухлетний контракт. В следующем сезоне "Тулуза" продолжит выступать в Лиге 1.
Стоит отметить, что 56-летний Казанова уже ранее тренировал "Тулузу" с 2008 по 2015 годы.
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