Казанова назначен главным тренером "Тулузы"

Ален Казанова назначен на пост нового главного тренера "Тулузы", сообщает официальный сайт клуба.

Специалист подписал с тулузцами двухлетний контракт. В следующем сезоне "Тулуза" продолжит выступать в Лиге 1.

Стоит отметить, что 56-летний Казанова уже ранее тренировал "Тулузу" с 2008 по 2015 годы.

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