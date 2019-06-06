Казанский Кремль опроверг уход Бердыева из "Рубина"

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что Курбан Бердыев не покинул пост главного тренера "Рубина", несмотря на заявление клуба об отставке.

"Мои источники, первоисточники - так как я представляю позицию президента Татарстана, казанского Кремля - дают информацию, что мы не подтверждаем на сегодняшний день эту отставку. Какие там процедуры внутренние, что происходит в клубе - мы к этому отношения не имеем. Ясность в ближайшее время будет внесена по судьбе главного тренера.

Как можно опровергнуть официальное заявление клуба? Чье официальное заявление?! Вывешенное на сайте? Я не слышала, чтобы уполномоченное лицо клуба делало подобное конкретное заявление. Вот я - уполномоченное лицо, представитель президента. Я вам лично заявляю об этом. А кто из клуба вывесил такую информацию, за это не могу отвечать", - приводят слова Галимовой российские СМИ.

66-летний Бердыев тренировал "Рубин" с 2001 по 2013 годы, а также с 2017 года. Под его руководством казанский клуб дважды становился чемпионом России, один раз выиграл Кубок России, а также дважды - Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что наставник готов пойти на 10-кратное уменьшение зарплаты с три миллионов до 300 тысяч евро в год. Несмотря на это, спонсор клуба компания "ТАИФ" принял решение об отставке тренера.

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