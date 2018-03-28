Каземиро: "Бразилия не является фаворитом ЧМ-2018"

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро заявил, что он не считает свою команду главным фаворитом Чемпионата Мира-2018.

"Бразилия не является фаворитом ЧМ-2018. Мы набрали хорошую команду, но на мундиале будет много других сильных команд. Думаю, что главным претендентом на титул может считать Германию. Уверен, что на Чемпионате Мира они будут очень сильны", - цитирует Каземиро L’Equipe.

В мартовских товарищеских матчах бразильцы победили Россию (3:0) и Германию (1:0).

Напомним, что на ЧМ-2018 Бразилия сыграет в одной группе с Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

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