Каземиро дал достойный ответ Хави

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро дал достойный ответ легенде каталонской "Барселоны" Хави, который ныне выступает за катарский "Аль-Садд".

Так, бывший игрок "сине-гранатовых" заявил: "Такие полузащитники, как Каземиро, даже не понимают, как надо играть за "Барселону".

В ответ хавбек "сливочных" сказал: "Он может говорить все, что хочет. Но за четыре года, которые я нахожусь здесь, я сыграю уже в четвертом финале Лиги Чемпионов".

Напомним, Каземиро высказался о возможном трансфере Неймара в "Реал". | soccernews.ru