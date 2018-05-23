Каземиро дал достойный ответ Хави

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Каземиро дал достойный ответ ХавиПолузащитник мадридского "Реала" Каземиро дал достойный ответ легенде каталонской "Барселоны" Хави, который ныне выступает за катарский "Аль-Садд".

Так, бывший игрок "сине-гранатовых" заявил: "Такие полузащитники, как Каземиро, даже не понимают, как надо играть за "Барселону".

В ответ хавбек "сливочных" сказал: "Он может говорить все, что хочет. Но за четыре года, которые я нахожусь здесь, я сыграю уже в четвертом финале Лиги Чемпионов".

Напомним, Каземиро высказался о возможном трансфере Неймара в "Реал". | soccernews.ru

комментарии
Леон

Хави легенда, а Каземиро обычный игрочишка

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