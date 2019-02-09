Каземиро дал оценку эпизоду с неназначенным пенальти на Морате

Хавбек мадридского "Реала" Каземиро дал оценку эпизоду с неназначенным пенальти на форварде "Атлетико" Альваро Морате.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "АТЛЕТИКО" - "РЕАЛ"

Напомним, что во втором тайме бразилец задел ногу испанца в пределах штрафной площади, однако судья решил, что фола не было.

"Разумеется, контакт был, но это не пенальти. Чтобы назначить 11-метровый, должно быть что-то большее" - цитирует Каземиро Marca.

Напомним, что "Реал" победил "Атлетико" со счётом 3:1 и вышел на второе место в турнирной таблице Примеры.

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