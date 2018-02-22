Каземиро: "Должны до конца верить в чемпионство"

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Каземиро: "Должны до конца верить в чемпионство"Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро высказался о шансах своей команды побороться с каталонской "Барселоной" за чемпионский титул Ла Лиги.

"Этот клуб должен находиться в турнирной таблице как можно выше. Мы знаем, что будет очень сложно догнать "Барселону", которая играет очень хорошо, но мы должны продолжать верить в это до конца", - цитирует 25-летнего хавбека королевского клуба Le 10 Sport.

Напомним, Роналду и Васкес сделали больше всех в "Реале" результативных действий в 2018-м году. | soccernews.ru

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