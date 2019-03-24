Каземиро доволен первым летним трансфером "Реала"
Полузащитник "Реала" Каземиро доволен тем, что клуб приобрел бразильского защитника "Порту" Эдера Милитао.
"Я хочу поздравить "Реал" с приобретением Милитао, так как его хотела половина европейских клубов. Эдер заслужил переход в лучший клуб мира. Уверен, он будет с радостью играть за "Реал", - приводит слова Каземиро AS.
Напомним, что "Реал" заплатил за бразильца полную сумму отступных в размере 50 миллионов евро. Милитао подписал с королевским клубом контракт до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне 21-летний Милитао провел за "Порту" 35 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.
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Анонс главных событий 24 марта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22