Каземиро доволен первым летним трансфером "Реала"

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Каземиро доволен первым летним трансфером "Реала"
Полузащитник "Реала" Каземиро доволен тем, что клуб приобрел бразильского защитника "Порту" Эдера Милитао.

"Я хочу поздравить "Реал" с приобретением Милитао, так как его хотела половина европейских клубов. Эдер заслужил переход в лучший клуб мира. Уверен, он будет с радостью играть за "Реал", - приводит слова Каземиро AS. 

Напомним, что "Реал" заплатил за бразильца полную сумму отступных в размере 50 миллионов евро. Милитао подписал с королевским клубом контракт до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне 21-летний Милитао провел за "Порту" 35 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Пора тебя Каземиро гнать из Рела, ты, слабое звено!

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