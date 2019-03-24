Каземиро доволен первым летним трансфером "Реала"



Полузащитник "Реала" Каземиро доволен тем, что клуб приобрел бразильского защитника "Порту" Эдера Милитао.

"Я хочу поздравить "Реал" с приобретением Милитао, так как его хотела половина европейских клубов. Эдер заслужил переход в лучший клуб мира. Уверен, он будет с радостью играть за "Реал", - приводит слова Каземиро AS.

Напомним, что "Реал" заплатил за бразильца полную сумму отступных в размере 50 миллионов евро. Милитао подписал с королевским клубом контракт до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне 21-летний Милитао провел за "Порту" 35 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

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