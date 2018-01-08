Каземиро: "Если и есть команда, которая способна отыграть такой отрыв, то это "Реал"

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Каземиро: "Если и есть команда, которая способна отыграть такой отрыв, то это "Реал"Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро считает, что его команда еще способна побороться за чемпионство в Ла Лиге.

"Мы знаем, что это очень сложно, но "Реал Мадрид" никогда не опускает руки. Если и есть команда, которая может отыграть такое отставание, то это "Реал Мадрид". Мы верим в себя", - цитирует 25-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, вчера "Реал" потерял очки в матче с "Сельтой". | soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
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