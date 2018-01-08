Каземиро: "Если и есть команда, которая способна отыграть такой отрыв, то это "Реал"

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро считает, что его команда еще способна побороться за чемпионство в Ла Лиге.

"Мы знаем, что это очень сложно, но "Реал Мадрид" никогда не опускает руки. Если и есть команда, которая может отыграть такое отставание, то это "Реал Мадрид". Мы верим в себя", - цитирует 25-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, вчера "Реал" потерял очки в матче с "Сельтой". | soccernews.ru