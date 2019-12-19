Каземиро: "Фол Лангле против Варана - это 100%-ный пенальти"
Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро остался недоволен судейством в перенесённом матче 10-го тура Примеры против "Барселоны".
Бразилец уверен, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота "сине-гранатовых" за фол Клемана Лангле на Рафаэле Варане в середине первого тайма.
"Находясь на поле, у меня были сомнения насчёт этого эпизода, но после того как я посмотрел видео в перерыве, сомнений не оставалось - это стопроцентный пенальти. Мы разгневаны, ведь рефери могли по крайней мере посмотреть момент с помощью VAR", - приводит слова Каземиро Marca.
В итоге "Реал" и "Барса" расписали нулевую ничью. Подобное произошло впервые за 17 лет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|17
|36
|2
|Реал Мадрид
|17
|36
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10