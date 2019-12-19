Каземиро: "Фол Лангле против Варана - это 100%-ный пенальти"

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро остался недоволен судейством в перенесённом матче 10-го тура Примеры против "Барселоны".

Бразилец уверен, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота "сине-гранатовых" за фол Клемана Лангле на Рафаэле Варане в середине первого тайма.

"Находясь на поле, у меня были сомнения насчёт этого эпизода, но после того как я посмотрел видео в перерыве, сомнений не оставалось - это стопроцентный пенальти. Мы разгневаны, ведь рефери могли по крайней мере посмотреть момент с помощью VAR", - приводит слова Каземиро Marca.

В итоге "Реал" и "Барса" расписали нулевую ничью. Подобное произошло впервые за 17 лет.

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