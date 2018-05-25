Каземиро интересуются три топ-клуба

Полузащитником мадридского "Реала" Каземиро интересуются сразу три европейских топ-клуба, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что за 26-летним хавбеком королевского клуба следят ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и туринский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Каземиро забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 47 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" отклонил два предложения по Асенсио размерами в 170 миллионов евро. | soccernews.ru