Каземиро интересуются три топ-клуба

Теги каземирореал мадридювентусманчестер юнайтедпсж

Каземиро интересуются три топ-клубаПолузащитником мадридского "Реала" Каземиро интересуются сразу три европейских топ-клуба, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что за 26-летним хавбеком королевского клуба следят ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и туринский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Каземиро забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 47 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" отклонил два предложения по Асенсио размерами в 170 миллионов евро. | soccernews.ru

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