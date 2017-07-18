Каземиро: "К Марсело я испытываю особенное расположение"

Теги каземиромарселореал мадрид

Каземиро: "К Марсело я испытываю особенное расположение"

Хавбек "Реала" Каземиро расхвалил своего одноклубника Марсело.

"Я всегда говорю, что Марсело - футболист, удивляющий меня больше всех каждый день. То, что он вытворяет с мячом - просто сумасшествие. Конечно, несправедливо отмечать одного игрока, однако к этому парню я испытываю особенное расположение" - цитирует Каземиро ESPN.

В прошлом сезоне Марсело провел 47 матчей, забил 3 гола и отдал 13 ассистов.

Читайте также: Каземиро: "Когда Зидан играет с нами на тренировках, он оказывается лучшим игроком". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Бонуччи, Баджо, Игуаин и другие шокирующие трансферы Серии А

Бонуччи, Баджо, Игуаин и другие шокирующие трансферы Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов