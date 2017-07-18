Каземиро: "К Марсело я испытываю особенное расположение"

Хавбек "Реала" Каземиро расхвалил своего одноклубника Марсело.

"Я всегда говорю, что Марсело - футболист, удивляющий меня больше всех каждый день. То, что он вытворяет с мячом - просто сумасшествие. Конечно, несправедливо отмечать одного игрока, однако к этому парню я испытываю особенное расположение" - цитирует Каземиро ESPN.

В прошлом сезоне Марсело провел 47 матчей, забил 3 гола и отдал 13 ассистов.

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